Ambedkar Nagar News: मुठभेड़ में दो बदमाशों को लगी गोली

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सीओ टांडा प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि रविवार शाम हंसवर पुलिस शातिर अपराधियों की तलाश में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि तीन बदमाश बाइक से बरही से काजीपुर बाजार की ओर जाने वाली नहर पटरी से गुजर रहे हैं। वे किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के बाद थानाध्यक्ष अभिनेष कुमार ने पुलिस की दो टीमों के साथ ग्राम मंगताहिया, मजरा शेमउर खानपुर नहर के पास घेराबंदी की।पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने असलहों से फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली दरोगा रवि यादव निवासी शादात, गाजीपुर के बाएं बाजू को छूते हुए निकल गई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। उनकी पहचान जीशान निवासी ढेकवा और शिवम यादव निवासी जल्लापुर, आलापुर के रूप में हुई। दोनों को हिरासत में ले लिया गया। भाग रहे मंजीत पांडेय निवासी भटपुरवा, अतरौलिया, आजमगढ़ को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।सीओ के अनुसार शिवम शातिर अपराधी है। उसने वर्ष 2025 में गुजरात के कच्छ जिले के गांधीधाम ए डिवीजन थाना क्षेत्र में एक करोड़ रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उसके खिलाफ जिले के अलग-अलग थानों में छह मुकदमे दर्ज हैं। जीशान के खिलाफ आलापुर और बसखारी में तीन, जबकि मंजीत के खिलाफ अतरौलिया, आजमगढ़ में तीन प्राथमिकी दर्ज हैं।पुलिस के मुताबिक तीनों किसी हत्या की वारदात को अंजाम देने की नीयत से क्षेत्र में आए थे। शिवम के पास से 32 बोर की पिस्टल, जीशान के पास से 315 बोर का तमंचा और दो-दो कारतूस बरामद हुए हैं। मौके से एक बाइक भी मिली है।