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Ambedkar Nagar News: सात मीटर चौड़ी होगी शिवरानाली-सैदापुर सड़क

Sun, 13 Sep 2026 10:52 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 10:52 PM IST
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The Shivranaali-Saidapur road will be seven meters wide
अकबरपुर-चांदपट्टी-देल्हुपुर मार्ग। संवाद
अंबेडकरनगर। अकबरपुर-चांदपट्टी-देल्हूपुर मार्ग (एसएच-128) के शिवरानाली से ससपना जाफरगंज होते हुए सैदापुर तक पांच किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है। विभागीय व्यय समिति ने करीब 14.92 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब शासनादेश जारी होने का इंतजार है। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
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लोक निर्माण विभाग की लॉजिस्टिक मार्ग योजना के तहत एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय के प्रस्ताव पर परियोजना तैयार की गई है। इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रावधान में शामिल किया गया है। मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग (नियोजन वर्ग), लखनऊ ने 10 सितंबर को शासन को परियोजना स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद 12 सितंबर को प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में हुई विभागीय व्यय समिति की बैठक में परियोजना के औचित्य और वित्तीय प्रावधान पर विचार किया गया। समिति ने निर्माण कार्य को अनुमोदित कर दिया।
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औद्योगिक कॉरिडोर के अनुरूप विकसित होने वाली इस सड़क के चौड़ीकरण से शिवरानाली, ससपना जाफरगंज और सैदापुर क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। वर्तमान में सड़क की चौड़ाई महज तीन मीटर है। परियोजना के तहत इसे बढ़ाकर सात मीटर किया जाएगा।
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13.72 करोड़ रुपये सिविल कार्य पर होंगे खर्च
परियोजना की कुल लागत 14.92 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसमें 13.72 करोड़ रुपये सिविल कार्य, 86 लाख रुपये यूटिलिटी शिफ्टिंग व अन्य कार्यों के लिए रखे गए हैं। 33.24 लाख रुपये अनुरक्षण, 52.04 लाख रुपये विद्युत विभाग और 33.96 लाख रुपये वन विभाग के कार्यों के लिए प्रस्तावित हैं।

शासनादेश के बाद शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया
लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के एक्सईएन सौरभ सिंह ने बताया कि शासनादेश जारी होने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा। पांच किलोमीटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी।
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