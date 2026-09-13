Ambedkar Nagar News: बुखार से पीड़ित दरोगा की मौत

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बेटे कीर्तिर्वधन ने बताया कि उनके पिता लगभग तीन वर्षों से गोरखपुर में तैनात थे। शनिवार को वहीं पर उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद चिकित्सक ने निजी अस्पताल में रेफर कर दिया था। इसके बाद वह अकेले ही गोरखपुर से घर के लिए निकल पड़े थे। रास्ते में परिजन मिले और लखनऊ लेकर जाने लगे। इसी बीच अकबरपुर पहुंचने से पहले उनकी तबीयत और बिगड़ गई। इसके बाद पत्नी सुमित्रा उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचीं, जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उनको मृत घोषित कर दिया।दरोगा दलसिंगार सिंह मूलरूप से सुल्तानपुर के दोस्तपुर क्षेत्र के रानीपुर गांव के रहने वाले थे। चार साल पहले उन्होंने अकबरपुर के शहजादपुर के बभनगवां में मकान बनवाया था और उसी में रह रहे थे। कोतवाल संतोष सिंह ने बताया कि परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार पैतृक गांव में कर दिया है। (संवाद)