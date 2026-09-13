Ambedkar Nagar News: राज्य स्तरीय हाॅकी प्रतियोगिता में जिले के 15 खिलाड़ी चयनित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अयोध्या और बाराबंकी में हुई मंडलीय हाॅकी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर राज्य स्तरीय टीम का चयन किया गया। चयन की जानकारी मिलते ही खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह है।अंडर-14 बालक वर्ग में शिवा, रत्नेश, उत्कर्ष कश्यप, हरिओम विश्वकर्मा, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद वारिस, हर्ष कश्यप और जगदीप चयनित हुए हैं। अंडर-17 बालक वर्ग में अर्जुन, अतुल और जाहिद ने जगह बनाई है। अंडर-17 बालिका वर्ग में मधुलिका तथा अंडर-19 बालिका वर्ग में सुषमा, कहकशा और फिरदौस का चयन हुआ है।जिला विद्यालय निरीक्षक कौस्तुभ कुमार सिंह ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मंडलीय टीम में चयन खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन का परिणाम है। उन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई।