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Ambedkar Nagar News: मुठभेड़ में घायल दो बदमाशों समेत तीन को भेजा जेल

Mon, 14 Sep 2026 10:33 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 10:33 PM IST
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Three sent to jail, including two criminals injured in the shootout
अंबेडकरनगर। हंसवर क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए गोली लगने से घायल जीशान और शिवम यादव समेत तीसरे आरोपी मंजीत पांडेय को पुलिस ने सोमवार को जेल भेज दिया। दोनों घायल आरोपियों का उपचार कराने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया जहां से जेल भेजने का आदेश दिया गया। वहीं, दरोगा को भी इलाज के बाद अस्पताल के छुट्टी दे दी गई है।
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पुलिस के मुताबिक रविवार शाम अपराधियों की तलाश में गश्त के दौरान तीन संदिग्धों के बाइक से बरही से काजीपुर बाजार की ओर जाने की सूचना मिली थी। थानाध्यक्ष अभिनेष कुमार ने टीम के साथ मंगताहिया के शेमउर खानपुर नहर के पास घेराबंदी की। पुलिस के रोकने पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी। एक गोली दरोगा रवि यादव के बाएं बाजू को छूते हुए निकल गई।
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जवाबी कार्रवाई में जीशान निवासी ढेकवा और शिवम यादव निवासी जल्लापुर, आलापुर के पैर में गोली लगी थी। मौके से भाग रहे मंजीत पांडेय निवासी भटपुरवा, अतरौलिया, आजमगढ़ को भी पुलिस ने पकड़ लिया था। सीओ टांडा प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस गिरोह की अन्य आपराधिक गतिविधियों का भी पता लगाया जा रहा है। मामले में बरामदगी और पुलिस पर हुए हमले के आधार पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई हैं।
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