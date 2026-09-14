Ambedkar Nagar News: मुठभेड़ में घायल दो बदमाशों समेत तीन को भेजा जेल

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पुलिस के मुताबिक रविवार शाम अपराधियों की तलाश में गश्त के दौरान तीन संदिग्धों के बाइक से बरही से काजीपुर बाजार की ओर जाने की सूचना मिली थी। थानाध्यक्ष अभिनेष कुमार ने टीम के साथ मंगताहिया के शेमउर खानपुर नहर के पास घेराबंदी की। पुलिस के रोकने पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी। एक गोली दरोगा रवि यादव के बाएं बाजू को छूते हुए निकल गई।जवाबी कार्रवाई में जीशान निवासी ढेकवा और शिवम यादव निवासी जल्लापुर, आलापुर के पैर में गोली लगी थी। मौके से भाग रहे मंजीत पांडेय निवासी भटपुरवा, अतरौलिया, आजमगढ़ को भी पुलिस ने पकड़ लिया था। सीओ टांडा प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस गिरोह की अन्य आपराधिक गतिविधियों का भी पता लगाया जा रहा है। मामले में बरामदगी और पुलिस पर हुए हमले के आधार पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई हैं।