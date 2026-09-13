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Ambedkar Nagar News: घर में फंदे से लटकता मिला छात्रा का शव

Sun, 13 Sep 2026 10:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 10:50 PM IST
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The student's body was found hanging from a noose at home
अंबेडकरनगर। अकबरपुर के अहरिया निवासी छात्रा कल्पना पांडेय (14) का शव संदिग्ध हालात में घर के प्रथम तल पर बने कमरे में फंदे से लटका मिला।
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जानकारी के अनुसार कल्पना अशोक स्मारक इंटर कॉलेज तमसा मार्ग अकबरपुर में कक्षा आठ की छात्रा थीं। उन्होंने 11 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाया था। रविवार की सुबह जब घर के सभी सदस्य नीचे के कमरे में थे, उसी दौरान कल्पना पहली मंजिल पर बने कमरे में गईं और कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। काफी देर तक नीचे वापस न आने पर परिजनों ने ऊपर जाकर देखा तो कमरा अंदर से बंद था।

आवाज देने के बाद भी कोई जवाब न मिलने पर परिजनों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसे तो कल्पना फंदे से लटकी हुई मिली। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। इंस्पेक्टर संतोष सिंह ने बताया कि परिवार की ओर से फिलहाल कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया है। परिजनों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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