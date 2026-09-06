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Ambedkar Nagar News: 21 को जारी होगी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की पहली सूची

Sun, 06 Sep 2026 10:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:40 PM IST
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The first list of board exam centers will be released on the 21st
जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय। संवाद
अंबेडकरनगर। वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया तेज हो गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने केंद्र निर्धारण की संशोधित समय-सारिणी जारी कर दी है। इसके तहत ऑनलाइन चयनित परीक्षा केंद्रों की पहली सूची 21 सितंबर को जारी की जाएगी। आपत्तियों के निस्तारण और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 22 अक्तूबर को अनुमोदित परीक्षा केंद्रों की सूची परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
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जिले में वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षा के लिए 364 माध्यमिक विद्यालयों की ऑनलाइन फीडिंग कराई गई है। इनमें 32 राजकीय, 60 सहायता प्राप्त और 272 वित्तविहीन निजी विद्यालय शामिल हैं। विभाग की ओर से विद्यालयों में भवन, परीक्षा कक्ष, सीसीटीवी कैमरे, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर, बिजली समेत अन्य आधारभूत सुविधाओं का भौतिक सत्यापन भी कराया जा चुका है।
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तहसील स्तरीय समिति की आख्या जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से 12 सितंबर तक परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद 21 सितंबर को ऑनलाइन चयनित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी होगी। 23 सितंबर को डिबार विद्यालयों, मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई वाले विद्यालयों और अन्य संबंधित विद्यालयों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। इसी के साथ प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों को लेकर आपत्तियां लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।
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आपत्तियों के निस्तारण और अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद 22 अक्तूबर को अनुमोदित परीक्षा केंद्रों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद 29 अक्तूबर तक अंतिम आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षा के लिए अंतिम केंद्र सूची जारी की जाएगी।

निर्धारित समय में पूरी करें प्रक्रिया
अनुमोदित केंद्रों के संबंध में अंतिम आपत्तियां 29 अक्तूबर तक प्राप्त की जाएंगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सभी संबंधित विद्यालयों और अधिकारियों को निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी करनी होगी। - कौस्तुभ सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक
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