Ambedkar Nagar News: कबड्डी में सुलेमपुर की बेटियां अव्वल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अतिथियों ने रंगोली का निरीक्षण किया। इसके बाद मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन कर खेल शुरू कराए गए। बालिका कबड्डी में कंपोजिट विद्यालय सुलेमपुर की टीम प्रथम और अजमेरी बादशाहपुर की टीम द्वितीय रही। बालक वर्ग में अजमेरी बादशाहपुर ने खिताब जीता जबकि साबुकपुर उपविजेता रहा। खो-खो में कंपोजिट विद्यालय अजमेरी की टीम विजेता और साबुकपुर की टीम उपविजेता रही।200 मीटर में कंपोजिट विद्यालय सुलेमपुर के हर्षित प्रथम रहे। 50 मीटर में दिशा प्रथम, सौम्या द्वितीय और आर्या यादव तृतीय रहीं। 100 मीटर में अजमेरी बादशाहपुर की सिरसी प्रथम और सोनहन की रुचि द्वितीय रहीं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया गया।मुख्य अतिथि हरगोविंद सिंह ने कहा कि खेल और नियमित व्यायाम से बच्चों का शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शरीर और मन से पढ़ाई समेत अन्य कार्यों में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। इस दौरान आनंद कुमार सिंह, व्यायाम शिक्षक रामकेश मौर्य, प्रधानाध्यापक रमेश चंद, रैली प्रभारी वीरेंद्र कुमार मिश्र और संकुल शिक्षकों ने व्यवस्थाएं संभालीं। बच्चों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई।