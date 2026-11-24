विज्ञापन

अकबरपुर के कृष्णानगर कॉलोनी निवासी अजय कुमार पांडेय ने 28 अक्तूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने सुबह 8:50 बजे एटीएम से दो हजार रुपये निकालने का प्रयास किया, लेकिन नकदी नहीं निकली। स्थानीय लोगों ने बताया कि एटीएम में छेड़छाड़ कर रुपये निकालने की घटनाएं पहले भी हुई हैं। अजय की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।जांच के बाद बैदुल्ला को गिरफ्तार किया गया। अभियोजन ने उसके पास से 790 रुपये और वाहन से कई उपकरण व चार एटीएम कार्ड बरामद होने की बात कही। कोर्ट ने पाया कि आरोपी प्राथमिकी में नामजद नहीं था और बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं था। अभियोजन ने आरोपी का आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत नहीं किया। इन तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना जमानत मंजूर कर ली।