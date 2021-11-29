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खांसा पहाड़पुर निवासी राकेश ने बताया कि उनके भतीजे जशवंत एक निजी टेलीकॉम कंपनी में टावर मेंटेनेंस का काम करते थे। सोमवार को वह डांडी गांव में निमंत्रण में गए थे। रात करीब 11 बजे बाइक से घर लौट रहे थे। गांव से करीब 200 मीटर पहले अचानक बाइक के सामने वनरोज आ गया। इससे वह बाइक पर नियंत्रण खो बैठे और वनरोज से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गए।ग्रामीणों ने घटना की सूचना परिजनों को दी। परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर रेफर कर दिया गया, जहां देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे में हेलमेट नहीं पहने होने के कारण उनके सिर में गंभीर चोटें आई थीं।जशवंत तीन भाइयों में दूसरे नंबर के थे। उनके बड़े भाई सुनील (35) मुंबई में निजी कंपनी में काम करते हैं, जबकि छोटा भाई यशवंत शटरिंग का काम करता है। जशवंत की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। मां इंद्रावती का रो-रोकर बुरा हाल था। वह बार-बार बेटे को याद कर बेसुध हो जा रही थीं। पिता मंशाराम भी बेटे की मौत से बदहवास हैं। सीओ टांडा प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि वनरोज की टक्कर से घायल युवक की मौत हुई है।