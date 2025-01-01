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प्रवाचक ने बताया कि सच्ची मित्रता धन-दौलत या हैसियत देखकर नहीं होती। रिश्तों में प्रेम, विश्वास और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण हैं। विपत्ति के समय धैर्य और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। मां देवकी के आग्रह पर भगवान श्रीकृष्ण ने उनके छह पुत्रों को वापस लाकर सौंपा था। इस प्रसंग में उन्होंने माता के प्रति भगवान के प्रेम और उनके आग्रह के सम्मान का वर्णन किया। इसके बाद सुभद्रा हरण और परीक्षित मोक्ष की कथा सुनाई।उन्होंने इन प्रसंगों के माध्यम से भगवान की लीलाओं और भक्तों के प्रति उनकी कृपा का उल्लेख किया। सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए प्रवाचक ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता सच्चे संबंधों की मिसाल है। सुदामा के पास धन-संपत्ति नहीं थी लेकिन श्रीकृष्ण के प्रति उनका प्रेम और अपनापन अटूट था। भगवान ने भी अपने मित्र का सम्मान करते हुए मित्रता का आदर्श प्रस्तुत किया। इस दौरान महेंद्र, मनीष, अमित उपस्थित रहे।