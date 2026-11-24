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मामला 12 मार्च 2013 की रात करीब 8:30 बजे का है। आरोप था कि राजनीतिक रंजिश के चलते कुछ लोग कटोखर निवासी तालुकदार के मुर्गी फार्म पर पहुंचे थे। उस समय वहां उनके बेटे लुकमान, इमरान और भतीजे अब्दुल अजीज मौजूद थे। आरोप के मुताबिक, शमीम ने तमंचे से कई राउंड फायरिंग की थी। तालुकदार ने अगले दिन इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।मामले में कटोखर निवासी जावेद और सज्जाद, साबुकपुर निवासी अभिषेक और बब्बू सिंह तथा हरसम्हार निवासी अरसद सिद्दीकी आरोपी थे। मुख्य आरोपी शमीम की पत्रावली अलग कर दी गई थी, जिस पर 22 फरवरी 2016 को फैसला हो चुका है। सुनवाई के दौरान वादी तालुकदार ने घटना देखने से इन्कार कर दिया। उन्होंने बताया कि बेटों से जानकारी मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस पर अदालत ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया।चश्मदीद गवाहों लुकमान, इमरान और अब्दुल अजीज के बयानों में भी विरोधाभास सामने आया। गवाहों ने अभिषेक, बब्बू सिंह और अरसद की संलिप्तता से इन्कार किया, जबकि सज्जाद की भूमिका को लेकर भी उनके बयान एक-दूसरे से मेल नहीं खाते थे। गवाहों ने चोटें मारपीट के बजाय गिरने से आने की बात कही।अदालत ने घटना में प्रयुक्त असलहे की बरामदगी नहीं होने, चिकित्सकीय साक्ष्यों की स्थिति और घटनास्थल पर रोशनी के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलने को भी महत्वपूर्ण माना। जावेद को छोड़कर अन्य आरोपियों के साथ वादी पक्ष के समझौते की भी जानकारी सामने आई, जिसकी हाईकोर्ट ने पुष्टि की थी।अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। इस आधार पर अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। साथ ही प्रत्येक आरोपी को अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 20 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो प्रतिभूतियां दाखिल करने का आदेश दिया।