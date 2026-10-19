Ambedkar Nagar News: शिक्षक एमएलसी चुनाव में सपा ने बढ़ाई सक्रियता

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उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं को सदन तक पहुंचाने के लिए चुनाव में सक्रिय भागीदारी और एकजुट होने पर जोर दिया। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि 23 अक्तूबर 2026 को बूथों पर रहकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण में सहयोग करें, ताकि कोई पात्र मतदाता न छूटे। विज्ञापन

सपा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रवींद्र यादव के संचालन में हुई बैठक में ब्लॉक प्रमुख विकास यादव, जिला पंचायत सदस्य अजीत यादव, ब्लॉक अध्यक्ष राजबहादुर यादव, विनोद निषाद और बृजेश यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं को सदन तक पहुंचाने के लिए चुनाव में सक्रिय भागीदारी और एकजुट होने पर जोर दिया। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि 23 अक्तूबर 2026 को बूथों पर रहकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण में सहयोग करें, ताकि कोई पात्र मतदाता न छूटे।सपा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रवींद्र यादव के संचालन में हुई बैठक में ब्लॉक प्रमुख विकास यादव, जिला पंचायत सदस्य अजीत यादव, ब्लॉक अध्यक्ष राजबहादुर यादव, विनोद निषाद और बृजेश यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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आलापुर। शिक्षक एमएलसी चुनाव की तैयारियों को लेकर रामनगर स्थित सपा कार्यालय पर सोमवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय सचिव व विधायक त्रिभुवन दत्त ने अंबेडकरनगर-गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी के पक्ष में मतदान की अपील की।