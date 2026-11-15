Ambedkar Nagar News: पिता की मौत का राज जानने ऑस्ट्रेलिया से आया बेटा

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अकबरपुर के घटकना निवासी सहदेव शर्मा पत्नी कामिनी के साथ कृष्णानगर कॉलोनी में किराये के मकान में रहते थे। उनका बेटा अंकित ऑस्ट्रेलिया में मैटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग विषय में डॉक्टरेट कर रहा है। सहदेव पांच नवंबर की सुबह घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। छह नवंबर को अकबरपुर कोतवाली में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद 12 नवंबर को भीटी के खोजादपुर गांव में गन्ने के खेत से उनका क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ था।शव मिलने के बाद ही परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। इस संबंध में आईजीआरएस पोर्टल पर भी शिकायत की गई थी। अंकित का कहना है कि उन्हें पिता की हत्या किए जाने का संदेह है। वह एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाएंगे। सीओ अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए भेजा गया है। मामले की जांच जारी है।