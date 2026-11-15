Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   In the PDA, Akhilesh is now left with only the 'P': Rajbhar

पीडीए में अखिलेश के पास अब सिर्फ पी बचा : राजभर

Sun, 15 Nov 2026 10:35 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 10:35 PM IST
विज्ञापन
In the PDA, Akhilesh is now left with only the 'P': Rajbhar
.कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर। स्रोत : सोशल मीडिया
अंबेडकरनगर। सुभासपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने रविवार को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान सपा, कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीडीए में अब अखिलेश यादव के पास सिर्फ पी बचा है। डी चंद्रशेखर और ए ओवैसी ले गए हैं। इसी वजह से अखिलेश अब सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं।
विज्ञापन

राजभर ने कहा कि अखिलेश न तो पूरी तरह सनातनी हो पा रहे हैं और न ही बाबर-अकबर को गले लगा पा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश अभी यह भी तय नहीं कर पाए हैं कि किसे आशीर्वाद देना है और किससे आशीर्वाद लेना है।
विज्ञापन

कांग्रेस को नहीं मिलेंगी 181 सीटें
कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे पर राजभर ने कहा कि कांग्रेस तीसरे मोर्चे में जाने की तैयारी कर रही है। वहां उसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस ने 181 सीटों की मांग की है, जबकि उसके केवल दो विधायक हैं। सपा इतनी सीटें नहीं देगी। अखिलेश भी चाहते हैं कि कांग्रेस उनका साथ छोड़ दे। भाजपा की ओर से सहयोगी दलों को 85 सीटें देने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि चार सहयोगियों के लिए यह संख्या पर्याप्त है। मेरठ में सपा के दलित सम्मेलन पर राजभर ने कहा कि सपा ने दलित महापुरुषों का सबसे ज्यादा अपमान किया है। राजभर ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने और मायावती के साथ हुए गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए कहा कि दलितों का सबसे ज्यादा नुकसान सपा ने किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed