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Ambedkar Nagar News: डेंगू मरीजों के लिए सभी सीएचसी में बने अलग वार्ड

Fri, 11 Sep 2026 10:43 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:43 PM IST
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Separate wards set up for dengue patients in all CHCs
नीरज कुमार। फाइल फोटो
अंबेडकरनगर। जिले में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) पर डेंगू मरीजों के उपचार के लिए दो-दो बेड आरक्षित कर अलग वार्ड तैयार किए गए हैं। वहीं, एईएस और जेई के मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के लिए नौ सीएचसी में इंसेफेलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर (ईटीसी) संचालित किए जा रहे हैं।
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स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में अब तक डेंगू के 42, मलेरिया के 14 और जेई का एक मरीज सामने आ चुका है। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएमओ डॉ. प्रमोद कुमार ने सभी सीएचसी अधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
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कटेहरी, भीटी, जलालपुर, भियांव और जहांगीरगंज समेत नौ सीएचसी में एईएस और जेई मरीजों के लिए दो-दो बेड आरक्षित किए गए हैं। यहां मरीजों को भर्ती कर तत्काल उपचार शुरू करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सभी सीएचसी पर डेंगू मरीजों के लिए भी दो बेड आरक्षित किए गए हैं।
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सीएमओ डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि डेंगू, जेई और एईएस के उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्रों को तैयार रखा गया है। अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। साथ ही सीएचसी अधीक्षकों को अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और मरीजों के उपचार में किसी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
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