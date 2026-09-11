Ambedkar Nagar News: डेंगू मरीजों के लिए सभी सीएचसी में बने अलग वार्ड

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स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में अब तक डेंगू के 42, मलेरिया के 14 और जेई का एक मरीज सामने आ चुका है। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएमओ डॉ. प्रमोद कुमार ने सभी सीएचसी अधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।कटेहरी, भीटी, जलालपुर, भियांव और जहांगीरगंज समेत नौ सीएचसी में एईएस और जेई मरीजों के लिए दो-दो बेड आरक्षित किए गए हैं। यहां मरीजों को भर्ती कर तत्काल उपचार शुरू करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सभी सीएचसी पर डेंगू मरीजों के लिए भी दो बेड आरक्षित किए गए हैं।सीएमओ डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि डेंगू, जेई और एईएस के उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्रों को तैयार रखा गया है। अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। साथ ही सीएचसी अधीक्षकों को अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और मरीजों के उपचार में किसी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं।