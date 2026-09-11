Ambedkar Nagar News: ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत

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अहिरौली थाना क्षेत्र के निनामपुर गांव निवासी नीरज (23) सात भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके पिता मुन्ना मजदूरी करते हैं। नीरज मुंबई में बाइक मिस्त्री का काम करते थे और उनकी कमाई से ही परिवार का खर्च चलता था। परिजनों के अनुसार नीरज के चाचा का सात सितंबर को निधन हुआ था। उनकी तेरहवीं 20 सितंबर को होनी थी। इसमें शामिल होने के लिए नीरज मुंबई से घर लौट रहे थे। परिवार को उनके आने का इंतजार था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही हादसे की सूचना मिल गई।बताया गया कि बृहस्पतिवार शाम नीरज दुल्लापुर-निनामपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे थे। इसी दौरान अकबरपुर से अयोध्या जा रही साबरमती एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। सूचना पर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने उन्हें सीएचसी कटेहरी पहुंचाया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।शुक्रवार देर शाम श्रवण क्षेत्र धाम में अंतिम संस्कार किया गया। नीरज की मौत से तेरहवीं की तैयारियों वाले घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।