Ambedkar Nagar News: गांव-गांव पहुंचा प्रशासन चौपाल में सुनीं समस्याएं

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कटेहरी विकासखंड की दरवन ग्राम पंचायत में आयोजित चौपाल में विधान परिषद सदस्य डॉ. हरिओम पांडेय शामिल हुए। वहीं, बरामदपुर जरियारी में विधायक धर्मराज निषाद ने ग्रामीणों से संवाद किया। जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के साथ संबंधित अधिकारियों से शिकायतों के निस्तारण की जानकारी ली। चौपाल में ग्रामीणों ने आवास योजना में पात्रता, खराब सड़कों, जलभराव, पेयजल की समस्या, नाली की सफाई, बिजली और पेंशन से जुड़ी शिकायतें रखीं।अधिकारियों ने संबंधित विभागों को शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्रामीणों को विभिन्न जनकल्याणकारी एवं लाभार्थी परक योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लोगों से उनका लाभ उठाने की अपील की गई।इस दौरान जिला विकास अधिकारी सविता सिंह, परियोजना निदेशक कार्तिकेय मिश्रा, बीएसए डॉ. पूनम मिश्रा, एसडीएम सदर प्रतीक्षा सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिले की अन्य ग्राम पंचायतों में भी रोस्टर के अनुसार चौपाल लगाकर समस्याएं सुनी गईं। प्रशासन का उद्देश्य ग्रामीणों को छोटी समस्याओं के लिए तहसील और जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने से राहत दिलाना है।