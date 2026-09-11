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Ambedkar Nagar News: गांव-गांव पहुंचा प्रशासन चौपाल में सुनीं समस्याएं

Fri, 11 Sep 2026 10:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:51 PM IST
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Administration reached village after village and listened to problems in the community meeting
कटेहरी के पंचायत दरवन में ग्राम चौपाल में बोलते एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय। सूचना विभाग
अंबेडकरनगर/भीटी। ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए शुक्रवार को जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। आवास, सड़क, पेयजल, नाली, बिजली, पेंशन समेत जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। अधिकारियों ने कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया, जबकि शेष शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के निर्देश दिए।
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कटेहरी विकासखंड की दरवन ग्राम पंचायत में आयोजित चौपाल में विधान परिषद सदस्य डॉ. हरिओम पांडेय शामिल हुए। वहीं, बरामदपुर जरियारी में विधायक धर्मराज निषाद ने ग्रामीणों से संवाद किया। जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के साथ संबंधित अधिकारियों से शिकायतों के निस्तारण की जानकारी ली। चौपाल में ग्रामीणों ने आवास योजना में पात्रता, खराब सड़कों, जलभराव, पेयजल की समस्या, नाली की सफाई, बिजली और पेंशन से जुड़ी शिकायतें रखीं।
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अधिकारियों ने संबंधित विभागों को शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्रामीणों को विभिन्न जनकल्याणकारी एवं लाभार्थी परक योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लोगों से उनका लाभ उठाने की अपील की गई।
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इस दौरान जिला विकास अधिकारी सविता सिंह, परियोजना निदेशक कार्तिकेय मिश्रा, बीएसए डॉ. पूनम मिश्रा, एसडीएम सदर प्रतीक्षा सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिले की अन्य ग्राम पंचायतों में भी रोस्टर के अनुसार चौपाल लगाकर समस्याएं सुनी गईं। प्रशासन का उद्देश्य ग्रामीणों को छोटी समस्याओं के लिए तहसील और जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने से राहत दिलाना है।
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