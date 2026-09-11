Ambedkar Nagar News: वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. डीपी वर्मा का निधन, शोक
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:40 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:40 PM IST
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अंबेडकरनगर। जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. डीपी वर्मा (55) का बृहस्पतिवार सुबह लखनऊ के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह कुछ समय से कैंसर से पीड़ित थे और लखनऊ में उनका इलाज चल रहा था। भीटी क्षेत्र के ननसा गांव के रहने वाले डॉ. वर्मा वर्ष 2006 से जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे थे।
उनके निधन पर सीएमएस डॉ. पीएन यादव, अस्पताल मैनेजर डॉ. हर्षित गुप्ता, डॉ. विवेक पांडेय, डॉ. योगेश वर्मा और डॉ. अब्दुल हलीम समेत अन्य स्टाफ सदस्यों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। अस्पताल में शोक सभा आयोजित कर दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को संबल देने की प्रार्थना की गई। (संवाद)
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उनके निधन पर सीएमएस डॉ. पीएन यादव, अस्पताल मैनेजर डॉ. हर्षित गुप्ता, डॉ. विवेक पांडेय, डॉ. योगेश वर्मा और डॉ. अब्दुल हलीम समेत अन्य स्टाफ सदस्यों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। अस्पताल में शोक सभा आयोजित कर दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को संबल देने की प्रार्थना की गई। (संवाद)
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