Ambedkar Nagar News: घटा सरयू का जलस्तर, रास्तों पर अब भी पानी

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आराजी देवारा के हंसू का पूरा मजरे में करीब आधा दर्जन परिवार नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। प्रभावित रास्ते पर नाव का संचालन शुरू किया गया है। वहीं, प्रसाद कुर्मी का पूरा और मांझा कम्हरिया के बद्री का पूरा से नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर भी पानी पहुंच गया है। ग्रामीण इसी पानी से होकर आने-जाने को मजबूर हैं।मांझा क्षेत्र में धान की फसल अब भी पानी में डूबी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार नदी के कटान से खेत प्रभावित हुए हैं। गन्ने की फसल गिरने से भी नुकसान की आशंका है। मांझा कम्हरिया निवासी सतिराम विजई और राम आसरे ने बताया कि जलस्तर में उतार-चढ़ाव से फसल और खेतों को नुकसान हुआ है। हर साल बाढ़ की स्थिति बनने के बावजूद नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती।एसडीएम धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नदी का जलस्तर कम हुआ है। मांझा क्षेत्र में सतर्कता बरती जा रही है। जरूरत वाले स्थानों पर नाव चल रही है और राजस्व कर्मियों को क्षेत्र में लगाया गया है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है।तीन विद्यालयों में आज भी छुट्टीबाढ़ के चलते बृहस्पतिवार को आराजी देवारा का उच्च प्राथमिक तथा मांझा कम्हरिया के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद रहे। बीईओ संतोष पांडेय ने बताया कि बीएसए के निर्देश पर बुधवार को विद्यालय बंद किए गए थे। शुक्रवार को भी विद्यालयों में छुट्टी रहेगी। शनिवार को स्थिति देखकर आगे का निर्णय लिया जाएगा। तीनों विद्यालयों में क्रमश: 60 से अधिक, 120 से अधिक और करीब 52 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं।