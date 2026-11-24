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नयागांव आश्रम में पूज्य श्रीनिवास वेदांती के मार्गदर्शन में शाम चार बजे से दीपदान का कार्यक्रम शुरू हुआ। आश्रम परिसर और मां सरयू के तट पर 51 हजार दीपों की आकर्षक कतारें सजाई गईं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। श्रीनिवास वेदांती ने देव दीपावली के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला।जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कौस्तुभ कुमार सिंह के सहयोग से दो निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी दीप सजाए। इसके लिए छात्र-छात्राएं सुबह नौ बजे से ही शिक्षकों और स्वयंसेवकों के साथ जुटे रहे। इस दौरान आचार्य शशि कुमार पांडेय, मस्तराम यादव, तारकांत मिश्रा, इंद्रमणि यादव, कौशलेंद्र और आनंद त्रिपाठी मौजूद रहे।उधर, टांडा के हनुमानगढ़ी घाट पर विशेष सजावट की गई। यहां बच्चे राम-सीता के स्वरूप में नजर आए। श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर भगवान शिव सहित अन्य देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की। नयागांव में जहांगीरगंज थानाध्यक्ष रितेश पांडेय पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। वहीं, टांडा में क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह चंदेल के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था संभाली गई।