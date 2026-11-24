Ambedkar Nagar News: 51 हजार दीपों से जगमगाया सरयू तट
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:15 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:15 PM IST
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विद्युतनगर/आलापुर। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार शाम जिलेभर में देव दीपावली श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। आलापुर क्षेत्र के सनातन वैदिक आश्रम देवभूमि नयागांव में 51 हजार दीप प्रज्वलित किए गए। वहीं, टांडा के हनुमानगढ़ी, महादेव और राजघाट समेत सरयू तट के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने दीपदान किया। झारखंडी महादेव मंदिर छज्जापुर और नागेश्वरनाथ महादेव मंदिर चौक सहित नगर के अन्य मंदिर भी दीपों से जगमगा उठे।
नयागांव आश्रम में पूज्य श्रीनिवास वेदांती के मार्गदर्शन में शाम चार बजे से दीपदान का कार्यक्रम शुरू हुआ। आश्रम परिसर और मां सरयू के तट पर 51 हजार दीपों की आकर्षक कतारें सजाई गईं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। श्रीनिवास वेदांती ने देव दीपावली के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला।
जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कौस्तुभ कुमार सिंह के सहयोग से दो निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी दीप सजाए। इसके लिए छात्र-छात्राएं सुबह नौ बजे से ही शिक्षकों और स्वयंसेवकों के साथ जुटे रहे। इस दौरान आचार्य शशि कुमार पांडेय, मस्तराम यादव, तारकांत मिश्रा, इंद्रमणि यादव, कौशलेंद्र और आनंद त्रिपाठी मौजूद रहे।
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उधर, टांडा के हनुमानगढ़ी घाट पर विशेष सजावट की गई। यहां बच्चे राम-सीता के स्वरूप में नजर आए। श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर भगवान शिव सहित अन्य देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की। नयागांव में जहांगीरगंज थानाध्यक्ष रितेश पांडेय पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। वहीं, टांडा में क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह चंदेल के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था संभाली गई।
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नयागांव आश्रम में पूज्य श्रीनिवास वेदांती के मार्गदर्शन में शाम चार बजे से दीपदान का कार्यक्रम शुरू हुआ। आश्रम परिसर और मां सरयू के तट पर 51 हजार दीपों की आकर्षक कतारें सजाई गईं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। श्रीनिवास वेदांती ने देव दीपावली के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला।
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जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कौस्तुभ कुमार सिंह के सहयोग से दो निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी दीप सजाए। इसके लिए छात्र-छात्राएं सुबह नौ बजे से ही शिक्षकों और स्वयंसेवकों के साथ जुटे रहे। इस दौरान आचार्य शशि कुमार पांडेय, मस्तराम यादव, तारकांत मिश्रा, इंद्रमणि यादव, कौशलेंद्र और आनंद त्रिपाठी मौजूद रहे।
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उधर, टांडा के हनुमानगढ़ी घाट पर विशेष सजावट की गई। यहां बच्चे राम-सीता के स्वरूप में नजर आए। श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर भगवान शिव सहित अन्य देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की। नयागांव में जहांगीरगंज थानाध्यक्ष रितेश पांडेय पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। वहीं, टांडा में क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह चंदेल के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था संभाली गई।