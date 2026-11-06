Ambedkar Nagar News: नौ केंद्रों पर होगी संस्कृत बोर्ड परीक्षा

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प्रस्तावित सूची के अनुसार, पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष में 806, उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष में 709 और उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष में 495 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों की क्षमता 300 से 600 विद्यार्थियों तक निर्धारित की गई है। सबसे अधिक 453 परीक्षार्थियों का आवंटन राम दुलारी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरस्वतीनगर मुबारकपुर टांडा को किया गया है।डीआईओएस कौस्तुभ कुमार सिंह ने बताया कि संस्कृत बोर्ड की परीक्षा को व्यवस्थित और सुचारु ढंग से संपन्न कराने के लिए केंद्रों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। केंद्र निर्धारण में विद्यालयों की उपलब्ध क्षमता, फर्नीचर और परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखा गया है। सभी केंद्रों पर विद्यार्थियों के आवंटन का विवरण भी तैयार कर लिया गया है। परीक्षा के दौरान जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के लिए विभाग की ओर से तैयारी की जाएगी।इन नौ विद्यालयों को बनाया गया प्रस्तावित परीक्षा केंद्रक्रम-प्रस्तावित-परीक्षा केंद्र- क्षमता-आवंटित परीक्षार्थीराजकीय बालिका हाईस्कूल, अहिरौली रानीमऊ 500163राम दुलारी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सरस्वतीनगर मुबारकपुर टांडा600453श्री शंकर जी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कदरियावां गोशाईगंज 400273लक्ष्मी सरोज संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुर्मी डीहा रामदास पट्टी400223सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेलबना बाला पैकोली 300196साहब दयाल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मधुपुर मीरानपुर 300200ज्ञानचंद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ताजूपुर हजपुरा 400151जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सुरहुरपुर 500196राजकीय हाईस्कूल, रामगढ़ भियांव 400155