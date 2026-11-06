Ambedkar Nagar News: आज 44 गैस एजेंसियों पर लगेगा शिविर

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डीएम ईशा प्रिया ने एलपीजी उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिन्होंने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराई है, शनिवार को अपनी संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर इसे पूरा कराएं। डीएसओ शिवाकांत पांडेय ने बताया कि समय पर ई केवाईसी पूरी करने से एलपीजी गैस की निर्बाध आपूर्ति होगी। इससे उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ भी लगातार मिलता रहेगा। (संवाद)

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अंबेडकरनगर। जिले की सभी 44 एलपीजी गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विशेष ई केवाईसी शिविर आयोजित किए गए। उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह शिविर आज भी लगेंगे।