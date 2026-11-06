Ambedkar Nagar News: सरस मेले में डीएम ने बढ़ाया महिलाओं का उत्साह

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डीएम ने मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का जायजा लिया। यहां महिलाओं की ओर से हस्तशिल्प, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, खाद्य पदार्थ और आकर्षक दीपक प्रदर्शित किए गए थे। उन्होंने महिलाओं के हुनर की सराहना करते हुए कई उत्पाद और दीपक भी खरीदे।डीएम ने कहा कि सरस मेले जैसे आयोजन ग्रामीण महिलाओं को अपने हुनर और उत्पादों को प्रदर्शित करने का बेहतर मंच प्रदान करते हैं। इससे उन्हें बाजार उपलब्ध होने के साथ ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी मिलता है। उन्होंने लोगों से स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करने की अपील की। कहा कि इससे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा।इस मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व ज्योत्सना बंधु, डीसी एनआरएलएम सुरेंद्र प्रताप सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।