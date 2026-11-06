दीपोत्सव : जिले में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक

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दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में संभावित भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से लखनऊ, प्रयागराज और आजमगढ़ की ओर भेजा जाएगा। इसके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बस्ती वाया कलवारी-टांडा मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अयोध्या की ओर से अकबरपुर आने वाले भारी वाहनों को यादव नगर और अन्नावा तिराहे से टांडा-बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर डायवर्ट किया जा रहा है।जिले में यादव नगर, अन्नावा तिराहा, मिझौड़ा चौराहा, गोहन्ना चौराहा, पहितीपुर तिराहा, संघतिया पुलिस चौकी, न्यौतरिया बाईपास, याकूबपुर कटरिया, इनामीपुर पुल के ऊपर और नीचे, सेवागंज बैरियर, इब्राहिमपुर, अलीगंज के सम्हरिया और भीटी के चनहा चौराहे पर डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। डीएम ईशा प्रिया और एसपी प्राची सिंह ने सीमावर्ती डायवर्जन स्थलों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।दो स्थानों पर बनाए गए होल्डिंग एरियाआजमगढ़, बस्ती, वाराणसी और सुल्तानपुर की ओर से अयोध्या जाने वाले वाहनों को रोकने के लिए दो स्थानों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। इनमें अहिरौली के यादव नगर और इब्राहिमपुर के सेवागंज बैरियर को शामिल किया गया है। यहां वाहनों को रोककर यातायात व्यवस्था नियंत्रित की जाएगी।बैरियर पर दर्ज होगा भारी वाहनों का ब्योराबिना अनुमति किसी भी भारी वाहन को शहर के भीतर या अयोध्या की ओर जाने की इजाजत नहीं होगी। आवश्यक सामग्री लेकर शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों को इसके लिए उच्चाधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। ऐसे वाहनों का पूरा विवरण बैरियर पर रखे गए विशेष रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।