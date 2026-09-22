Ambedkar Nagar News: ओवरलोडिंग और फाॅल्ट से रातभर गुल रही बिजली

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सोमवार शाम 7:25 बजे ओवरलोड होने पर टाउन बिजलीघर की आपूर्ति करीब एक घंटे के लिए बंद करनी पड़ी। करीब आधे घंटे बाद कुर्की फीडर भी ओवरलोड के कारण बंद हो गया। टाउन बिजलीघर की आपूर्ति रात 8:30 बजे बहाल हुई। इसके बाद रात नौ बजे साउथ वेस्ट फीडर से जुड़े शहरी क्षेत्र समेत 30 से अधिक गांवों की बिजली गुल हो गई। आपूर्ति बहाल होने के बाद सदरपुर फीडर ओवरलोड होने से बंद हो गया, जिसे रात करीब 11 बजे चालू किया जा सका।कटेहरी बिजलीघर के पास 33 हजार केवी लाइन का तार टूटने से रात आठ बजे आपूर्ति ठप हो गई। करीब चार घंटे बाद रात 12 बजे बिजली बहाल हुई। इस दौरान उपभोक्ताओं को गर्मी और उमस के बीच परेशानी झेलनी पड़ी।टांडा संवाद के अनुसार, सोमवार शाम से मंगलवार दोपहर तक अलग-अलग फीडरों और 33 केवी मुख्य आपूर्ति में ट्रिपिंग होती रही। सोमवार शाम छह बजे मुबारकपुर फीडर बंद हुआ और 6:40 बजे आपूर्ति बहाल हुई। शाम 6:05 बजे टांडा नंबर चार की बिजली गई, जो शाम सात बजे लौटी। रात 8:40 बजे 33 केवी मुख्य आपूर्ति बाधित हुई और 9:40 बजे बहाल हुई। इसके बाद रात 12 बजे 33 हजार बिजलीघर की आपूर्ति बंद हो गई, जिसे रात एक बजे शुरू किया गया।लगातार ट्रिपिंग के कारण टांडा में पूरी रात पावरलूम का काम प्रभावित रहा। बुनकरों के अनुसार, बढ़ती लागत और कम मुनाफे के बीच अनियमित बिजली आपूर्ति से उत्पादन घट रहा है। मशीनें बार-बार बंद होने से तैयार माल समय पर पूरा करना मुश्किल हो रहा है। महरूआ के पतौना बिजलीघर की आपूर्ति मंगलवार सुबह 10 बजे फाॅल्ट के कारण बंद हुई। बिजलीकर्मियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद इसे दुरुस्त कर आपूर्ति बहाल की।अधीक्षण अभियंता रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बरसात नहीं होने से बिजली की मांग अचानक बढ़ी है। इससे बिजलीघर ओवरलोड हो रहे हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से घरों में केवल जरूरी विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल करने की अपील की।क्या कहते हैं उपभोक्तालगातार बिजली कटौती से घरेलू कामकाज के साथ छोटे कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं। रोस्टर के अनुसार आपूर्ति नहीं मिलने से काम का समय बिगड़ जाता है। विभाग को नियमित और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।मोहम्मद कासिम, बुनकरबिजली बार-बार जाने से पावरलूम का काम रुकता है। मशीन बंद होने से उत्पादन प्रभावित होता है और दोबारा शुरू करने में समय लगता है। इससे तैयार माल की समय पर आपूर्ति नहीं हो पाती और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।हाजी इफ्तेखार, पावरलूम संचालक व बुनकर नेता