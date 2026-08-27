Ambedkar Nagar News: टांडा के 100 गांवों में बिजली संकट, एक लाख आबादी प्रभावित

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ट्रांसफार्मर 19 अगस्त को खराब हुआ था। लखनऊ से आई तकनीकी टीम ने इसकी जांच की। खराब ट्रांसफार्मर को 2026-08-27 (बृहस्पतिवार) को लखनऊ से टांडा के लिए रवाना किया गया है। 2026-08-28 (शुक्रवार) को इसके पहुंचने की उम्मीद है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, नया ट्रांसफार्मर स्थापित होने और चालू होने में चार से पांच दिन लगेंगे। उम्मीद है कि चार से पांच सितंबर तक बिजली आपूर्ति सामान्य हो सकेगी। एसडीओ ट्रांसमिशन आरपी पाठक ने बताया कि ट्रांसफार्मर लखनऊ से टांडा के लिए रवाना हो चुका है। स्थापना के बाद इसे चालू करने में चार से पांच दिन का समय लगेगा।बिजली कटौती से ग्रामीणों को उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ रही है। मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। बिजली की ट्रिपिंग के कारण लोग रातभर जागने को मजबूर हैं। सुलेमपुर निवासी दिवाकर ने बताया कि कटौती से खेती-बाड़ी और कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। हीरापुर निवासी जावेद ने बताया कि पावरलूम पर काम-काज ठप पड़ा है।