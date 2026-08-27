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Ambedkar Nagar News: टांडा के 100 गांवों में बिजली संकट, एक लाख आबादी प्रभावित

Thu, 27 Aug 2026 10:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 10:39 PM IST
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Power crisis in 100 villages of Tanda, affecting one lakh people
विद्युत वितरण खंड टांडा के 132 केवीए उपकेंद्र। स्रोत : विभाग
अंबेडकरनगर। विद्युत वितरण खंड टांडा के 132 केवीए उपकेंद्र का 63 एमवीए क्षमता का एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया है। इस कारण पिछले नौ दिनों से 100 से अधिक गांवों में गंभीर बिजली संकट बना हुआ है। एक लाख से अधिक आबादी को 18 घंटे में केवल पांच से छह घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।
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ट्रांसफार्मर 19 अगस्त को खराब हुआ था। लखनऊ से आई तकनीकी टीम ने इसकी जांच की। खराब ट्रांसफार्मर को 2026-08-27 (बृहस्पतिवार) को लखनऊ से टांडा के लिए रवाना किया गया है। 2026-08-28 (शुक्रवार) को इसके पहुंचने की उम्मीद है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, नया ट्रांसफार्मर स्थापित होने और चालू होने में चार से पांच दिन लगेंगे। उम्मीद है कि चार से पांच सितंबर तक बिजली आपूर्ति सामान्य हो सकेगी। एसडीओ ट्रांसमिशन आरपी पाठक ने बताया कि ट्रांसफार्मर लखनऊ से टांडा के लिए रवाना हो चुका है। स्थापना के बाद इसे चालू करने में चार से पांच दिन का समय लगेगा।
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बिजली कटौती से ग्रामीणों को उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ रही है। मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। बिजली की ट्रिपिंग के कारण लोग रातभर जागने को मजबूर हैं। सुलेमपुर निवासी दिवाकर ने बताया कि कटौती से खेती-बाड़ी और कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। हीरापुर निवासी जावेद ने बताया कि पावरलूम पर काम-काज ठप पड़ा है।
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