Ambedkar Nagar News: आंधी में टूटे खंभे, बिजली आपूर्ति ठप

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विभाग ने देर शाम तक सभी प्रभावित फीडरों की आपूर्ति बहाल करने का दावा किया। हजपुरा संवाद के अनुसार, कल्याणपुर विद्युत उपकेंद्र से जुड़े कटघर मूसा, सिकंदरपुर, सम्मनपुर, रामपुर, बरियावन और बड़ेपुर फीडर आंधी से प्रभावित हुए। यहां लगभग 12 घंटे तक आपूर्ति ठप रही।रामपुर में तीन, सिकंदरपुर में आठ और सम्मनपुर में तीन बिजली के खंभे टूट गए। इससे कटघर कमाल, सम्मनपुर, सिकंदरपुर, सुल्तानगढ़, दाउदपुर, संजरपुर, मछलीगांव, नारायणपुर, लखनइया, बड़ेपुर और कल्याणपुर समेत कई गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित रही।सिकंदरपुर के लारपुर में 63 केवीए का ट्रांसफार्मर भी आंधी में गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। बिजलीकर्मी देर शाम तक इसे दुरुस्त करने में जुटे रहे। अवर अभियंता अंबिका प्रसाद ने बताया कि मंगलवार दोपहर तक 11 हजार वोल्ट की आपूर्ति बहाल कर दी गई थी। टूटे खंभों और तारों को ठीक करने का काम जारी था। देर शाम तक सभी फीडरों की आपूर्ति बहाल करने का लक्ष्य रखा गया था। अधीक्षण अभियंता रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आंधी-बारिश से हुए फॉल्ट को दुरुस्त कर बिजली आपूर्ति बहाल करा दी गई है। जहां अभी समस्या है, वहां भी निस्तारण कराया जा रहा है।टांडा में एक सप्ताह से पावरलूम प्रभावितटांडा। आंधी-बारिश से बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने के साथ पहले से बनी बिजली समस्या ने बुनकरों की परेशानी बढ़ा दी है। बुनकर फैज मोहम्मद ने बताया कि करीब एक सप्ताह से बिजली की समस्या के कारण पावरलूम नहीं चल पा रहा है। कस्बा निवासी बुनकर शेरू ने भी ट्रांसफार्मर की खराबी के चलते एक सप्ताह से लूम बंद होने की बात कही। बुनकरों का कहना है कि समस्या दूर कराने के लिए शिकायत के बावजूद अब तक कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। बिजली आपूर्ति बाधित होने से उनका काम और आय दोनों प्रभावित हो रहे हैं।