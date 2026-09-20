Ambedkar Nagar News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:51 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:51 PM IST
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अंबेडकरनगर। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर ककरडिला गांव निवासी सिंपू लाल (35) की रविवार को ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा अकबरपुर-वाराणसी रेलखंड पर सिझौली के निकट हुआ। जानकारी के अनुसार सिंपू लाल रविवार सुबह करीब 9:30 बजे सिझौली के पास रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे।
इसी दौरान लखनऊ की ओर जा रही दून एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सीओ सिटी नितीश कुमार तिवारी ने बताया कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है। (संवाद)
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इसी दौरान लखनऊ की ओर जा रही दून एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सीओ सिटी नितीश कुमार तिवारी ने बताया कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है। (संवाद)
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