Ambedkar Nagar News: ट्रेन की चपेट में आने से मजदूर की मौत

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भगलापुर गांव के शेषनगर चौराहा निवासी राधेश्याम शाहगंज में मजदूरी करने जा रहे थे। पत्नी प्रमिला के मुताबिक, वह सुबह पांच बजे घर से मालीपुर स्टेशन के लिए निकले थे। सुबह करीब 10 बजे ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। परिजनों को दोपहर एक बजे पुलिस के माध्यम से घटना की जानकारी मिली।ट्रेन चालक ने तुलसीनगर स्टेशन मास्टर को हादसे की सूचना दी। इसके बाद डायल 112, जीआरपी अकबरपुर और आरपीएफ शाहगंज को जानकारी दी गई। जीआरपी करीब 12:30 बजे पहुंची। जीआरपी थानाध्यक्ष सुमित कुमार ने बताया कि घटनास्थल थाने से दूर होने के कारण पहुंचने में विलंब हुआ। मृतक के परिवार में पत्नी और एक पुत्र है।