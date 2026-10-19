Ambedkar Nagar News: ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलकर सराफा कारोबारी की मौत

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नगर पंचायत इल्तिफातगंज निवासी अमित सोनी की बाजार में अमित ज्वेलर्स के नाम से आभूषण की दुकान है। उनके चचेरे भाई संजय सोनी ने बताया कि अमित रविवार शाम दुकान बंद करने के बाद किसी काम से टांडा गए थे। रात करीब 10 बजे लौटते समय कटारिया गांव के मंदिर के पास हादसा हो गया।घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों और राहगीरों की भीड़ जुट गई। एनटीपीसी में दुकान करने वाले मोहल्ले के एक दुकानदार ने अमित को पहचान लिया और परिजनों व बाजार के लोगों को सूचना दी। इसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) टांडा ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर भाग गया। सीओ टांडा प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली कब्जे में ले ली गई है। चालक की तलाश की जा रही है। परिजनों की तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।तीन बच्चाें के सिर से उठा पिता का सायाअमित अपने पिता हरिश्चंद्र सोनी और मां सुशीला के इकलौते बेटे थे। परिवार में पांच दिन पहले ही बेटे का जन्म हुआ था। दो बेटियों के बाद घर में बेटे के जन्म से खुशियां थीं, लेकिन हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं। पत्नी रुचि अभी प्रसव के बाद पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुई हैं कि उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 13 वर्षीय बेटी राम्या और सात वर्षीय नित्या के सिर से पिता का साया उठ गया, जबकि नवजात बेटे ने जन्म के पांच दिन बाद ही पिता को खो दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।पंडालों में थमे भजन, बाजार में पसरा सन्नाटानवरात्र की अष्टमी पर बाजार के दुर्गा पूजा पंडालों में भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे। अमित की मौत की खबर पहुंचते ही उत्सव का माहौल मातम में बदल गया। पंडालों में कार्यक्रम रोक दिए गए और बाजार की रंग-बिरंगी रोशनी बुझा दी गई। मिलनसार स्वभाव के अमित बाजार के दुकानदारों के बीच परिचित थे। उनकी असमय मौत से पूरे बाजार में शोक की लहर दौड़ गई।