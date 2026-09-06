Ambedkar Nagar News: झोलाछाप के इंजेक्शन से मौत के मामले में जांच शुरू

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मृतक के पुत्र मायाराम के मुताबिक कुछ दिन पहले वीरेंद्र की उंगली में चोट लग गई थी। उनका इलाज रतना डिहवा स्थित एक निजी चिकित्सक से चल रहा था। बृहस्पतिवार दोपहर करीब चार बजे उंगली में दोबारा चोट लगने पर वह चिकित्सक के पास पहुंचे। आरोप है कि चिकित्सक ने उन्हें इंजेक्शन लगाया। इसके कुछ देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें आजमगढ़ के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आलापुर के चहोड़ाघाट स्थित अंत्येष्टि स्थल पर अंतिम संस्कार किया गया।मायाराम ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस को लिखित शिकायत दी जाएगी। घटना की सूचना सीएमओ को फोन पर भी दी गई थी।जांच के बाद सामने आएगी स्थितिभियांव सीएचसी अधीक्षक डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि जांच के लिए टीम गठित करने का आदेश हुआ है। शिकायतकर्ता से भी जानकारी ली जाएगी। उच्चाधिकारियों से सलाह के बाद आगे की कार्रवाई होगी। थाना प्रभारी अक्षय कुमार पटेल ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।बेटे के नाम से वायरल हुआ शपथ पत्ररविवार को मायाराम के नाम से एक शपथ पत्र वायरल हुआ, जिसमें वीरेंद्र द्वारा मेडिकल स्टोर से दवा लेकर सेवन करने और इसके बाद मौत होने की बात कही गई थी। मायाराम ने ऐसा कोई शपथ पत्र देने से इन्कार किया है। उन्होंने इसे फर्जी बताया। अब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की जांच से ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होगी।