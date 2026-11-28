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अकबरपुर शहर समेत ग्रामीण इलाकों में रात के तापमान में गिरावट से सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों और कामकाज के लिए निकलने वाले लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। सुबह की सैर पर निकलने वाले लोग भी ठंड महसूस कर रहे हैं। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ धूप खिलने से मौसम सुहाना हो जा रहा है। दोपहर में पार्कों में बच्चे धूप के बीच खेलते नजर आए। बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी लोगों को ठंड से राहत मिली। शाम ढलते ही एक बार फिर ठंड का असर बढ़ने लगा।रबी की फसलों के लिए फायदेमंद है हल्की ठंडमौसम की मौजूदा स्थिति को रबी की फसलों के लिए अनुकूल माना जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार हल्की ठंड से गेहूं की फसल में कल्ले निकलने और सरसों में फूल व फलियों के विकास में मदद मिलती है। चना, मटर और जौ की फसलों को भी इससे लाभ होता है। वहीं, कम वाष्पीकरण के कारण खेतों में नमी बनी रहती है।हालांकि, तापमान में अचानक गिरावट और पाला पड़ने से आलू, सब्जियों और सरसों की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र पांती के अध्यक्ष डॉ. रामजीत ने बताया कि पाले की आशंका होने पर खेतों में हल्की सिंचाई करने से मिट्टी का तापमान संतुलित रखने में मदद मिलती है।जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी ने किसानों को मौसम के बदलाव पर नजर रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि पाले की आशंका होने पर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार फसलों के बचाव के उपाय अपनाएं। किसान राधेश्याम यादव, केदार वर्मा और रामतीरथ सिंह ने भी शुरुआती ठंड को फसलों के लिए लाभकारी बताया। हालांकि, उन्होंने मौसम में अचानक बदलाव होने पर फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई।