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अयोध्या सहित कई मंडलों के प्रभारी एवं पूर्व एमएलसी दिनेश चंद्रा ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से समारोह में शामिल होने की अपील की। अयोध्या मंडल प्रभारी अरविंद गौतम ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान, नौजवान, बेरोजगार और व्यापारी परेशान हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बसपा की नीतियों को सर्वसमाज तक पहुंचाने और 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ जुटने का आह्वान किया।जिलाध्यक्ष सुनील सावंत ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी से जनता परेशान है। बैठक में बसपा के जलालपुर प्रत्याशी डॉ. दयाराम राजभर, अकबरपुर प्रत्याशी मनोज वर्मा सहित रामनयन निर्दोष, सभाजीत, आज्ञाराम प्रधान, राधेश्याम राजभर, रोहित प्रजापति, विकास द्विवेदी, समीर चौधरी, जयप्रकाश सैनी, रिंकू उपाध्याय, छेदी मौर्य, नदीम अंसारी, श्रीकांत वर्मा और अजय पटेल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।