Ambedkar Nagar News: इंसुलेटर खराब तो कहीं ट्रिपिंग, बिजली गुल
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 10:46 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 10:46 PM IST
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अंबेडकरनगर। कल्याणपुर विद्युत उपकेंद्र से जुड़े कई गांवों में शनिवार रात से बिजली कटौती और ट्रिपिंग से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। सिकंदरपुर, जैनापुर, अमोली, लालपुर, रुस्तमपुर और संजरपुर समेत अन्य गांवों में रातभर बिजली की आवाजाही बनी रही।
ग्रामीणों के मुताबिक शनिवार रात करीब 11 बजे बिजली गुल हो गई। करीब आधे घंटे बाद आपूर्ति बहाल हुई, लेकिन रात दो बजे फिर बिजली चली गई और करीब तीन बजे तक आपूर्ति सुचारू नहीं हो सकी। अकबरपुर के कोटवा महमदपुर में भी रातभर बिजली कटौती रही।
महरूआ बिजलीघर क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या बनी रही। बिजली कर्मियों ने फाॅल्ट तलाशने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। रविवार सुबह महरूआ के पतौना फीडर से जुड़े हीडी गांव में इंसुलेटर खराब होने से करीब 20 गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। दोपहर करीब 12 बजे फाॅल्ट ठीक होने के बाद आपूर्ति बहाल हो सकी।
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मरैला बिजलीघर से जुड़े करीब 30 गांवों में भी बिजली की ट्रिपिंग से उपभोक्ता परेशान रहे। ग्रामीणों का कहना है कि अकबरपुर-मालीपुर मार्ग के चौड़ीकरण कार्य शुरू होने के बाद से बिजली आपूर्ति का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है।
अधीक्षण अभियंता रजनीश श्रीवास्तव ने बताया कि निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फाल्ट होते ही उसे तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
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ग्रामीणों के मुताबिक शनिवार रात करीब 11 बजे बिजली गुल हो गई। करीब आधे घंटे बाद आपूर्ति बहाल हुई, लेकिन रात दो बजे फिर बिजली चली गई और करीब तीन बजे तक आपूर्ति सुचारू नहीं हो सकी। अकबरपुर के कोटवा महमदपुर में भी रातभर बिजली कटौती रही।
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महरूआ बिजलीघर क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या बनी रही। बिजली कर्मियों ने फाॅल्ट तलाशने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। रविवार सुबह महरूआ के पतौना फीडर से जुड़े हीडी गांव में इंसुलेटर खराब होने से करीब 20 गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। दोपहर करीब 12 बजे फाॅल्ट ठीक होने के बाद आपूर्ति बहाल हो सकी।
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मरैला बिजलीघर से जुड़े करीब 30 गांवों में भी बिजली की ट्रिपिंग से उपभोक्ता परेशान रहे। ग्रामीणों का कहना है कि अकबरपुर-मालीपुर मार्ग के चौड़ीकरण कार्य शुरू होने के बाद से बिजली आपूर्ति का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है।
अधीक्षण अभियंता रजनीश श्रीवास्तव ने बताया कि निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फाल्ट होते ही उसे तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी।