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किसानों की कर्जमाफी के वादे पर उन्होंने कहा कि वह इसके पक्षधर हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव की सरकार ही नहीं बनने वाली तो कर्जमाफी कैसे होगी। सपा के 25 लाख नौकरियां और पांच हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने के वादे पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने सपा शासनकाल में महिला अपराध, लूट, डकैती और सरकारी नौकरियों में गड़बड़ी के आरोप लगाए।उन्होंने 75 जिलों में अलग-अलग घोषणा पत्र जारी करने पर भी सवाल उठाए। आजम खान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने कहा कि विपक्षी नेता भाजपा का डर दिखाकर मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को शिक्षा, रोजगार, नौकरी, अमन-चैन और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर सवाल उठाने चाहिए।