Ambedkar Nagar News: पीईटी के चलते तीन दिन भारी वाहनों का डायवर्जन

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आजमगढ़ और बसखारी से अयोध्या जाने वाले भारी वाहन न्यौतरिया बाईपास से गोहन्ना चौराहा, पहितीपुर और श्रवण क्षेत्र होते हुए अन्नावा के रास्ते जाएंगे। अयोध्या से आने वाले वाहन भी इसी मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। बस्ती और टांडा से अकबरपुर आने वाले भारी वाहनों को कटरिया याकूबपुर से बाईपास की ओर मोड़ा जाएगा।अकबरपुर में मालीपुर रोड, जलालपुर रोड, बसखारी रोड के न्यौतरिया बाईपास, टांडा रोड के कटरिया याकूबपुर बाईपास, भिखारीपुर मोड़, फायर सर्विस, दोस्तपुर रोड के गोहन्ना चौराहा बाईपास और अन्नावा तिराहे से यातायात डायवर्ट रहेगा। अकबरपुर से टांडा जाने वाले भारी वाहनों को धरमनगर पुल से एनएच-233 की ओर भेजा जाएगा। टांडा थाना क्षेत्र के कश्मिरिया, चिंतौरा और धुरहिया से हल्के व भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।