Ambedkar Nagar News: स्कूल बस हादसे में चालक की लापरवाही उजागर

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सम्मनपुर के मछलीगांव स्थित चंद्रशेखर एकेडमी की मिनी बस शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे छुट्टी के बाद 32 बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। बस चलाने की जिम्मेदारी सम्मनपुर निवासी जैद की थी। आरोप है कि वह अक्सर अपने साथी लतीफ को बस में बैठाता था और उससे वाहन चलवाता था। शुक्रवार को भी बस की कमान लतीफ के हाथ में थी। सुल्तानगढ़ से कटुई जाने वाले मार्ग पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई।हादसे में परस कटुई निवासी लालू प्रसाद की पांच वर्षीय बेटी आनवी और भवसिंहपुर निवासी मोहनलाल की 12 वर्षीय बेटी वर्षा गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों का उपचार कराया जा रहा है। बताया जाता है कि लतीफ पहले विद्यालय के छोटे वाहन चलाता था, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया था।मौके पर जांच में नहीं मिला गड्ढाघटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस, परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग के एई अजय जायसवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान मुख्य मार्ग पर गड्ढा नहीं मिला। हालांकि, सड़क के किनारों को दुरुस्त कराने और झाड़ियों की कटाई का काम कराया जा रहा है। हादसे के बाद शनिवार को विद्यालय की ओर से इस मार्ग पर बस का संचालन भी नहीं किया गया। थाना प्रभारी अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस को थाने में खड़ा कराया गया है। परिजनों से संपर्क कर तहरीर लेने का प्रयास किया जा रहा है। सीओ सिटी अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि तहरीर मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।