Ambedkar Nagar News: लेखपाल गैरहाजिर, लौटे फरियादी

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डीएम ईशा प्रिया और एसपी प्राची सिंह ने बेवाना थाने में फरियादियों की शिकायतें सुनीं और पुलिस से जुड़े कुछ मामलों का मौके पर निस्तारण कराया। अकबरपुर में इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह व जलालपुर में एसडीएम धर्मेंद्र कुमार सिंह ने समस्याएं सुनीं। वहीं, लेखपालों की अनुपस्थिति में राजस्व संबंधी शिकायतें लेकर पहुंचे लोगों को मायूस लौटना पड़ा।रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश : अकबरपुर के कोटवा सीहमई निवासी दुर्गेश यादव ने बताया कि 23 अक्तूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान शहजादपुर स्थित संजय टाकिज के पास संघतिया निवासी कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी, जिससे उनके सिर में चोट आई। समाधान दिवस में उनकी शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया गया।