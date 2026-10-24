फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Gangster Act invoked against 14 individuals, including gang leader Indrajit, in the Bariyawan case.

Ambedkar Nagar News: बरियावन कांड में गैंग लीडर इंद्रजीत समेत 14 पर लगा गैंगस्टर

Sat, 24 Oct 2026 10:14 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 10:14 PM IST
विज्ञापन
Gangster Act invoked against 14 individuals, including gang leader Indrajit, in the Bariyawan case.
अंबेडकरनगर। अकबरपुर के बरियावन गांव में किछौछा मार्ग पर बीते 20 सितंबर की रात 11 मकान व दुकानें ध्वस्त करने के मामले में पुलिस ने गैंग लीडर इंद्रजीत वर्मा समेत 14 लोगों पर गैंगस्टर लगाया है। यह सभी आरोपी वर्तमान में जिला कारागार में निरुद्ध हैं जबकि दो बाल अपचारियों को बाल संरक्षण गृह में संरक्षित किया गया है। इस मामले में फरार चल रहे चार आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
विज्ञापन

20 सितंबर की रात 50 से 60 लोगों ने तीन जेसीबी और पचास-साठ हथियारबंद लोगों ने मकान व दुकान गिरा दिए थे। इस मामले में रामकीरत ने 21 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद इस मामले में गैंग लीडर इंद्रजीत वर्मा निवासी रेवरी शाहपुर, गोसाईगंज, अयोध्या समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल थे। अब इस मामले में इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह की ओर से 14 के विरुद्ध गैंगस्टर की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
विज्ञापन

मामले में आरोप पत्र 22 अक्तूबर 2026 को न्यायालय में दाखिल किया गया है। वहीं चार फरार आरोपियों खतौनीधारक अजीत वर्मा, अमरनाथ वर्मा, अमरेंद्र श्रीवास्तव, और शालू सिंह पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया जा चुका है। सीओ अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि 14 पर गैंगस्टर लगाया गया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इन पर लगा गैंगस्टर
इंद्रजीत के अलावा राहुल चौधरी निवासी रामपुर मंगुराडिला सम्मनपुर, विशाल उर्फ रणविजय वर्मा निवासी राबीबहाउदद्दीनपुर, मोहम्मद साजिद निवासी सकरा युसुफपुर सम्मनपुर, कृपाराम वर्मा निवासी आलमपुर धनौरा टांडा, ब्रजेश कुमार उर्फ बंटी वर्मा निवासी चंदनपारा, राजीव वर्मा निवासी शमसुद्दीपुर ग्यासपुर सम्मनपुर, संजय वर्मा निवासी आलमपुर धनौरा टांडा, दिलीप कुमार निवासी पकड़ी भोजपुर टांडा, प्रिंस पटेल उर्फ विनय वर्मा निवासी फतेहपुर एरिया बाजार, अमित कुमार निवासी इस्माइलपुर, युवराज निवासी बरौरा पयागपुर सम्मनपुर, अविनाश वर्मा निवासी सुंदरचक संसारी टांडा, अमित वर्मा उर्फ सचिन वर्मा निवासी पलिया फरीदपुर डल्ला निजामपुर शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed