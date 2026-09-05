Ambedkar Nagar News: ऋण दिलाने के नाम पर 4.44 लाख की ठगी

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जहांगीरगंज निवासी राजन कसौधन को भूमि खरीदने के लिए 10 लाख रुपये की आवश्यकता थी। इसी दौरान अभिषेक श्रीवास्तव ने उनसे संपर्क किया और खुद को बजाज कंपनी का फाइनेंसर बताया। अभिषेक ने अंबुज नाम के व्यक्ति से बातचीत कराई। इसके बाद गुरुप्रीत कौर, नीतीश, दीक्षा शर्मा, अन्नू यादव, साक्षी मिश्रा और गोलू ने राजन को फोन किए। इन सभी ने खुद को ऋण प्रदाता कंपनी का प्रतिनिधि बताया और जल्द ऋण स्वीकृत कराने का भरोसा दिया।जालसाजों ने ऋण प्रक्रिया, बीमा, जीएसटी, फाइल शुल्क, सुरक्षा राशि और ईसीएस समेत विभिन्न शुल्कों के नाम पर पैसे मांगे। राजन ने फोन पे के जरिये अलग-अलग बैंक खातों और बारकोड पर कुल चार लाख 44 हजार 225 रुपये ट्रांसफर किए। ठगी का अहसास होने पर राजन ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इंस्पेक्टर रंधा सिंह ने बताया कि पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।