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आलापुर क्षेत्र के चहोड़ाघाट, नयागांव और बिड़हर घाट पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगा। बच्चों ने झूलों का आनंद लिया और खिलौनों की खरीदारी की। खानपान और घरेलू सामान की दुकानों पर भी भीड़ रही। राजेसुल्तानपुर क्षेत्र के चांडीपुर, कम्हरिया और मांझा कम्हरिया घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर गोदान किया। कई स्थानों पर सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण किया गया। मंदिरों में भी दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही रही।विद्युतनगर क्षेत्र में महिलाओं ने तुलसी माता की पूजा-अर्चना कर सुहाग सामग्री और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। इसके साथ ही पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार विदाई की रस्म भी निभाई गई। टांडा के राजघाट और हनुमानगढ़ी घाट पर नगर पालिका की ओर से साफ-सफाई कराई गई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख घाटों और मार्गों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। अधिकारी भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। घाटों पर गोताखोरों को भी मुस्तैद रखा गया।श्रवणक्षेत्र में कटेहरी के चिउटीपारा स्थित श्रवणधाम के संगम पर भी श्रद्धालुओं ने स्नान और दान-पुण्य किया। पुजारी पंडित सुनील मिश्रा ने बताया कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में स्नान करने वालों की संख्या कम रही। जलालपुर में नगर स्थित आर्य समाज विद्यालय के छात्रों ने कलश यात्रा निकाली। विद्यालय परिसर से शुरू हुई यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस विद्यालय पहुंची।आयोजक अभिमन्यु मिश्र ने बताया कि बच्चों को धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने के उद्देश्य से प्रति वर्ष कलश यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान अजीत मिश्र, विजय शंकर समेत अन्य लोग मौजूद रहे।