Ambedkar Nagar News: डीएलएड परीक्षा शुरू, 676 विद्यार्थी रहे गैरहाजिर

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पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक हुई। इसमें बाल विकास विषय की परीक्षा कराई गई। दूसरी पाली में दोपहर 1:30 से 3:30 बजे तक प्रारंभिक शिक्षा के सिद्धांत विषय की परीक्षा हुई।परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों की भीड़ रही। प्रवेश के दौरान तैनात कर्मचारियों ने जांच के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया। परीक्षा को नकलविहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई थी। परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। पर्यवेक्षकों के साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात रहे। केंद्रों के बाहर पुलिस बल की मौजूदगी रही।परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध रहा। व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए परीक्षा से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी केंद्रों पर मौजूद रहे। डायट प्राचार्य ब्रजेश उपाध्याय ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकलविहीन कराने के लिए सभी केंद्रों पर आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। अव्यवस्था और नकल की किसी भी संभावना को रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था प्रभावी रखी गई।