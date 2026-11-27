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पदयात्रा जगराम साहू की दुकान से शुरू होकर तहसील भीटी परिसर में समाप्त हुई। इसके बाद आयोजित जनसभा को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं मुख्य अतिथि अभिषेक दत्त ने संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर महंगाई के मुद्दे पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 लाख रुपये देने और गरीबी हटाने के वादे के साथ सत्ता में आई सरकार में आज गरीब और आम आदमी महंगाई से परेशान है। रोजमर्रा की वस्तुओं के बढ़ते दामों ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने की जरूरत है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि भाजपा तीसरी बार सत्ता में आती है तो महंगाई की जिम्मेदारी जनता की होगी।कांग्रेस जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव ने भी भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा हर मोर्चे पर विफल हो रही है। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष सेवाराम वर्मा, रमेश मिश्रा, बद्री नारायण शुक्ला, अनीश खान, अनंत बहादुर सिंह और जगराम साहू सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।वहीं, भीटी में कार्यक्रम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकालकर संविधान की रक्षा, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष मेराजुद्दीन किछौछवी, अमित जायसवाल, विशाल वर्मा, संजय यादव, कप्तान सिंह और संजय तिवारी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।