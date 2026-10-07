Ambedkar Nagar News: वाहन की टक्कर से जनसेवा केंद्र संचालक की मौत

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सुजावलपुर निवासी विनय यादव रात करीब 10:30 बजे बाइक से घर लौट रहे थे। मामपुर नहर के पास पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर लगा दी। जोरदार टक्कर से विनय उछलकर सड़क पर जा गिरे। हेलमेट नहीं पहने होने के कारण उनके सिर में गंभीर चोट आई। स्थानीय लोग उन्हें सीएचसी जहांगीरगंज ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस वाहन और चालक की तलाश में जुटी है। सीओ आलापुर जितेंद्र सिंह ने बताया कि वाहन का पता लगाया जा रहा है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।विनय जनसेवा केंद्र चलाने के साथ निजी फाइनेंस कंपनी में एजेंट भी थे। उनकी मौत से पत्नी संजू देवी और चार छोटे बच्चों हर्ष, सृष्टि, वैष्णवी और आठ माह की वेदिका के सिर से पिता का साया उठ गया। पति की मौत की खबर सुनकर संजू देवी बेसुध हो गईं। विनय दो भाइयों में छोटे थे। बड़े भाई अरुण और बहनों मुद्रिका, पूनम, बिंदु व पूजा समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।