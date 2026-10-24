Ambedkar Nagar News: पीईटी के लिए बसें तैयार, बनी हेल्प डेस्क

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परीक्षा के मद्देनजर परिवहन विभाग ने शनिवार दोपहर से ही कई बसों को रिजर्व रखना शुरू कर दिया। रविवार को भी दोपहर से सामान्य संचालन के अलावा अन्य बसों को जरूरत के अनुसार रिजर्व रखने की तैयारी है। स्टेशन इंचार्ज लक्ष्मी सिंह ने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए सुबह से ही बसें लगा दी जाएंगी। इसके लिए डिपो के सभी चालकों और परिचालकों को निर्देशित किया गया है। 30 अक्तूबर और एक नवंबर को होने वाली परीक्षा के दौरान भी इसी तरह बसों को रिजर्व रखा जाएगा।परिवहन विभाग के अनुसार, जिले से करीब 84,349 अभ्यर्थियों के दूसरे जनपदों में परीक्षा देने जाने की संभावना है। वहीं, शनिवार को दूसरे जिलों से लगभग 19,632 अभ्यर्थियों के जिले में आने का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की आवाजाही को देखते हुए बसों के संचालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।