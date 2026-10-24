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Ambedkar Nagar News: पीईटी के लिए बसें तैयार, बनी हेल्प डेस्क

Sat, 24 Oct 2026 10:17 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 10:17 PM IST
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Buses ready for PET; help desk set up
अंबेडकरनगर। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए परिवहन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अकबरपुर डिपो में हेल्प डेस्क बनाई गई है, ताकि परीक्षार्थियों को आसानी से जानकारी मिल सके। चालकों और परिचालकों को समय से ड्यूटी पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।
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परीक्षा के मद्देनजर परिवहन विभाग ने शनिवार दोपहर से ही कई बसों को रिजर्व रखना शुरू कर दिया। रविवार को भी दोपहर से सामान्य संचालन के अलावा अन्य बसों को जरूरत के अनुसार रिजर्व रखने की तैयारी है। स्टेशन इंचार्ज लक्ष्मी सिंह ने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए सुबह से ही बसें लगा दी जाएंगी। इसके लिए डिपो के सभी चालकों और परिचालकों को निर्देशित किया गया है। 30 अक्तूबर और एक नवंबर को होने वाली परीक्षा के दौरान भी इसी तरह बसों को रिजर्व रखा जाएगा।
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परिवहन विभाग के अनुसार, जिले से करीब 84,349 अभ्यर्थियों के दूसरे जनपदों में परीक्षा देने जाने की संभावना है। वहीं, शनिवार को दूसरे जिलों से लगभग 19,632 अभ्यर्थियों के जिले में आने का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की आवाजाही को देखते हुए बसों के संचालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
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