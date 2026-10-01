फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Apar ID is now mandatory for UP Board exam forms.

Ambedkar Nagar News: यूपी बोर्ड परीक्षा फार्म में अब अपार आईडी अनिवार्य

Thu, 01 Oct 2026 11:01 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:01 PM IST
विज्ञापन
Apar ID is now mandatory for UP Board exam forms.
 जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भवन। संवाद
अंबेडकरनगर। यूपी बोर्ड परीक्षा-2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के फार्म में अब अपार आईडी दर्ज करना अनिवार्य होगा। बोर्ड ने परीक्षा आवेदन के साथ कक्षा नौवीं और 11वीं के अग्रिम पंजीकरण में भी अपार आईडी का उल्लेख जरूरी कर दिया है। इसके लिए जिले के 32 राजकीय, 60 अशासकीय सहायता प्राप्त और 369 वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों को विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार कराने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन

बोर्ड सचिव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के सभी ऑनलाइन आवेदन पत्रों में विद्यार्थियों की अपार आईडी संख्या दर्ज की जाए। प्रधानाचार्यों को विद्यार्थियों की आईडी बनवाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया समय से पूरी कराने को कहा गया है।
विज्ञापन

अपार आईडी विद्यार्थी की स्थायी डिजिटल पहचान के रूप में काम करेगी। इसके माध्यम से शैक्षणिक अभिलेख केंद्रीय डिजिटल प्लेटफार्म पर सुरक्षित रहेंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरी के लिए सत्यापन के दौरान विद्यार्थी जरूरत के अनुसार अपने डिजिटल दस्तावेज उपलब्ध करा सकेंगे। इसके अलावा अंकपत्र और प्रमाणपत्रों को डिजी लॉकर खाते से भी लिंक किया जा सकेगा। इससे मूल दस्तावेज के खोने, फटने या खराब होने की स्थिति में होने वाली परेशानी कम होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिले में पिछले वर्ष कक्षा एक से 12 तक 4,29,786 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इनमें करीब 1.41 लाख विद्यार्थी परिषदीय विद्यालयों में थे। परिषदीय विद्यालयों में अपार आईडी बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की आईडी तैयार कराने की प्रक्रिया चल रही है।

दिए गए निर्देश
अपार आइडी के माध्यम से विद्यार्थियों के अंकपत्र और प्रमाणपत्र उनके डिजी लाॅकर खाते से भी लिंक किए जा सकेंगे। इससे मूल दस्तावेज के खोने, फटने व खराब होने की स्थिति में होने वाली परेशानी कम होगी। विद्यालयों को सभी विद्यार्थियों की अपार आइडी तैयार कराने की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी करने को कहा गया है।
कौस्तुभ सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed