Ambedkar Nagar News: यूपी बोर्ड परीक्षा फार्म में अब अपार आईडी अनिवार्य
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:01 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:01 PM IST
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अंबेडकरनगर। यूपी बोर्ड परीक्षा-2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के फार्म में अब अपार आईडी दर्ज करना अनिवार्य होगा। बोर्ड ने परीक्षा आवेदन के साथ कक्षा नौवीं और 11वीं के अग्रिम पंजीकरण में भी अपार आईडी का उल्लेख जरूरी कर दिया है। इसके लिए जिले के 32 राजकीय, 60 अशासकीय सहायता प्राप्त और 369 वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों को विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार कराने के निर्देश दिए गए हैं।
बोर्ड सचिव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के सभी ऑनलाइन आवेदन पत्रों में विद्यार्थियों की अपार आईडी संख्या दर्ज की जाए। प्रधानाचार्यों को विद्यार्थियों की आईडी बनवाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया समय से पूरी कराने को कहा गया है।
अपार आईडी विद्यार्थी की स्थायी डिजिटल पहचान के रूप में काम करेगी। इसके माध्यम से शैक्षणिक अभिलेख केंद्रीय डिजिटल प्लेटफार्म पर सुरक्षित रहेंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरी के लिए सत्यापन के दौरान विद्यार्थी जरूरत के अनुसार अपने डिजिटल दस्तावेज उपलब्ध करा सकेंगे। इसके अलावा अंकपत्र और प्रमाणपत्रों को डिजी लॉकर खाते से भी लिंक किया जा सकेगा। इससे मूल दस्तावेज के खोने, फटने या खराब होने की स्थिति में होने वाली परेशानी कम होगी।
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जिले में पिछले वर्ष कक्षा एक से 12 तक 4,29,786 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इनमें करीब 1.41 लाख विद्यार्थी परिषदीय विद्यालयों में थे। परिषदीय विद्यालयों में अपार आईडी बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की आईडी तैयार कराने की प्रक्रिया चल रही है।
दिए गए निर्देश
अपार आइडी के माध्यम से विद्यार्थियों के अंकपत्र और प्रमाणपत्र उनके डिजी लाॅकर खाते से भी लिंक किए जा सकेंगे। इससे मूल दस्तावेज के खोने, फटने व खराब होने की स्थिति में होने वाली परेशानी कम होगी। विद्यालयों को सभी विद्यार्थियों की अपार आइडी तैयार कराने की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी करने को कहा गया है।
कौस्तुभ सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक
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बोर्ड सचिव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के सभी ऑनलाइन आवेदन पत्रों में विद्यार्थियों की अपार आईडी संख्या दर्ज की जाए। प्रधानाचार्यों को विद्यार्थियों की आईडी बनवाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया समय से पूरी कराने को कहा गया है।
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अपार आईडी विद्यार्थी की स्थायी डिजिटल पहचान के रूप में काम करेगी। इसके माध्यम से शैक्षणिक अभिलेख केंद्रीय डिजिटल प्लेटफार्म पर सुरक्षित रहेंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरी के लिए सत्यापन के दौरान विद्यार्थी जरूरत के अनुसार अपने डिजिटल दस्तावेज उपलब्ध करा सकेंगे। इसके अलावा अंकपत्र और प्रमाणपत्रों को डिजी लॉकर खाते से भी लिंक किया जा सकेगा। इससे मूल दस्तावेज के खोने, फटने या खराब होने की स्थिति में होने वाली परेशानी कम होगी।
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जिले में पिछले वर्ष कक्षा एक से 12 तक 4,29,786 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इनमें करीब 1.41 लाख विद्यार्थी परिषदीय विद्यालयों में थे। परिषदीय विद्यालयों में अपार आईडी बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की आईडी तैयार कराने की प्रक्रिया चल रही है।
दिए गए निर्देश
अपार आइडी के माध्यम से विद्यार्थियों के अंकपत्र और प्रमाणपत्र उनके डिजी लाॅकर खाते से भी लिंक किए जा सकेंगे। इससे मूल दस्तावेज के खोने, फटने व खराब होने की स्थिति में होने वाली परेशानी कम होगी। विद्यालयों को सभी विद्यार्थियों की अपार आइडी तैयार कराने की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी करने को कहा गया है।
कौस्तुभ सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक