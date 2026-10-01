Ambedkar Nagar News: बरियावन प्रकरण में शामिल एक और आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 10:56 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 10:56 PM IST
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अंबेडकरनगर। अकबरपुर के बरियावन बाजार में कीमती जमीन पर कब्जे के उद्देश्य से 11 मकानों और दुकानों को जेसीबी से ढहाने के मामले में पुलिस ने अकबरपुर के पलिया फरीदपुर डल्ला निजामपुर निवासी अमित वर्मा उर्फ सचिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
इस घटना में अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। घटना 20 सितंबर की रात को अकबरपुर के बरियावन-किछौछा मार्ग पर हुई थी, जहां 50 से अधिक बदमाशों ने तीन जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल कर 11 घरों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया था। सीओ अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। (संवाद)
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इस घटना में अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। घटना 20 सितंबर की रात को अकबरपुर के बरियावन-किछौछा मार्ग पर हुई थी, जहां 50 से अधिक बदमाशों ने तीन जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल कर 11 घरों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया था। सीओ अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। (संवाद)
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