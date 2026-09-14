Ambedkar Nagar News: अंबेडकरनगर की टीम ने जीती मंडलीय क्रिकेट चैंपियनशिप

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15 सदस्यीय जिला टीम मैनेजर एवं कोच ज्ञानेंद्र वर्मा की देखरेख में मंडलीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने अयोध्या पहुंची थी। फाइनल मुकाबले में अंबेडकरनगर के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। बल्लेबाजी में अंश कुमार, एस. त्रिपाठी और दिव्यांश ने शानदार पारियां खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसके बाद गेंदबाजों ने भी बाराबंकी के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। अंशुल वर्मा, हर्ष सिंह और मोहम्मद वकी ने सटीक गेंदबाजी करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया।विकेटकीपर मोहम्मद फैज ने भी विकेट के पीछे शानदार प्रदर्शन किया और जीत में अहम योगदान दिया। खिलाड़ियों के सामूहिक प्रदर्शन के दम पर अंबेडकरनगर ने फाइनल में एकतरफा जीत दर्ज कर मंडलीय चैंपियन का खिताब हासिल किया।जिला विद्यालय निरीक्षक कौस्तुभ कुमार सिंह ने टीम की उपलब्धि पर खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बधाई दी। जिला क्रीड़ा सचिव माध्यमिक ने बताया कि मंडलीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद टीम अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अयोध्या मंडल की ओर से खेलेगी।टीम की सफलता पर शारीरिक शिक्षक वीरेश कुमार, ओमवीर वर्मा, प्रबुद्ध, मृत्युंजय सिंह, रणजीत समेत अन्य शिक्षकों और खेलप्रेमियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।