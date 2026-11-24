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डीआईओएस कौस्तुभ कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट विद्यालयों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी 32 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षा की जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। डीआईओएस कार्यालय की ओर से 25 और 26 नवंबर को परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट उपलब्ध करा दी जाएंगी। प्रधानाचार्यों को परीक्षा से पहले कक्षों और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।कक्षा नौ और 10 के लिए पांच विषयों से 75 सवालकक्षा नौ और 10 के विद्यार्थियों की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान शामिल होंगे। प्रत्येक विषय से 15-15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह कुल 75 प्रश्न होंगे। वहीं, कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को अपने पांच मुख्य विषयों की परीक्षा देनी होगी। उनके लिए भी 75 बहुविकल्पीय प्रश्न निर्धारित किए गए हैं।परख एप पर अपलोड होंगी ओएमआर शीटयूनिट परीक्षा के मूल्यांकन के लिए इस बार परख एप का इस्तेमाल किया जाएगा। परीक्षा समाप्त होते ही विद्यार्थियों की ओएमआर शीट एप पर अपलोड की जाएंगी। इसके बाद इसी माध्यम से उत्तरों का मूल्यांकन होगा। ओएमआर आधारित परीक्षा और एप के जरिये मूल्यांकन से पूरी प्रक्रिया को निर्धारित प्रणाली के तहत संपन्न कराया जाएगा।